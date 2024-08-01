Умберли Гонсалес готова вернуться к роли Кей Весс из Star Wars: Outlaws, но уже на бол...

Умберли Гонсалес готова вернуться к роли Кей Весс из Star Wars: Outlaws, но уже на большом экранеВ преддверии выхода долгожданной игры Star Wars: Outlaws, которая обещает погрузить геймеров в новые приключения в легендарной вселенной, все больше внимания привлекает Умберли Гонсалес – актриса, подарившая свой голос и внешность главной героине Кей Весс… источник.
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