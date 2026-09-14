– Да заберите вы его уже кто-нибудь! Третий день под лавкой лежит, пассажиров пугает! – кассирша Зоя Ивановна хлопнула окошко и уставилась на дежурного по станции Фёдора Михайловича таким взглядом, от которого у того дёрнулось левое веко.
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Не зря говорят, как назовешь, такой и будет. У меня в детстве тоже Верный был, комнатная, видно с лайкой смесь. Все говорили, звонком надо было назвать, каждого прохожего облает, на каждый шум, голос подает. Сколько мать штрафов за него заплатила! Сосед постоянно кляузы писал, вот ее и штрафовали. Ему было 4 месяца и однажды он пропал. Мы с сестренкой весь город обошли, искали. Даже ночью пешком, где то километров 10, до другого города прошли. Пропал и все. Я удивляюсь как мать, видя наши поиски, не призналась, что отдала машинисту тепловоза, что бы он завез подальше, нашего Верного. Отпускала даже ночью на поиски. И вот однажды, сидим с пацанами на канаве, играем. Смотрим собачка подбежала к забору, напротив нашего дома, ногу задрала и смотрит внимательно на дом. Санька говорит, смотри, не твой Верный? Я с недоверием, все таки уже 4 месяца прошло, говорю: Верный! Он посмотрел на меня и как кинется, я даже опешил, даже испугался, а он ласкаться, прыгает, визжит от радости, я тоже его ласкаю. Слышал, что собаке надо место показать, что бы вспомнил. Бросился в квартиру, он все углы обежал, плачет, натурально, аж всхлипывает! Мы с ним побежали на сад-огород, мать там была. Километров 5 на одном дыхании пробежали. Кому не рассказывал, никто не верил, что четырех месячный щенок, через 4 месяца, увезенный на тепловозе, вернулся. От лая он так и не избавился, на цепи держать, комнатную собачку, как то не хорошо. В квартире жил, выпускали гулять самого. На поводке выводить, в маленьком городке, как то не принято, штрафов порядочно заплатили. Потом я в армию ушел, рассказывали мужик один уговорил мать мою, отдать Верного, дом охранять. Говорят, через две недели прибежал исхудавший, плачет, жалуется, не отдавайте больше! Мужик потом пришел, рассказал: не смог на него смотреть, отпустил. Ни чего не ел, не пил, лежал плакал, на всю улицу вой слышен был, соседи приходили, говорили: не издевайся над животным! Больше не пытались отдать его! Вот действительно Верный! Так Верный!
До слёз трогательно!!!!Я его уже читала здесь и всё равно плакать хочется. И пёсик и правда верный, дождался-таки свою хозяйку Наталью. И остался верен ей. И имя ему подходит ВЕРНЫЙ, самый верный на свете друг. И спасибо работникам станции Калиновка за его поддержку и кормление!!!!
огромное спасибо! "Только бездушье губит нас. Лечит любовь, да ласка!"(песня) Надо помнить, что тот кто бросает свою собаку, тот настоящий предатель и опасное человеческое существо, которое обязательно плохо кончает свою жизнь. Собака- типичный ребёнок со всеми детским эмоциями и очень хорошо всё понимает, и всегда надо взвешенно относиться к приобретению хвостатого друга- ребёнка.
Какая щемящая история… Какие они замечательные, какие верные! Как нужно их любить. Только, почему «Ржака»?