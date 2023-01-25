Сам себе мастер

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Небольшая квартира с ярким и недорогим интерьером, 45 м²

Небольшая квартира с ярким и недорогим интерьером, 45 м²

Дарья Василькова, основательница студии Art Group, оформила небольшую квартиру, использовав свои фирменные приемы: смешала разные стили, составила смелый микс из антиквариата и современной мебели и отделала керамической плиткой стены и пол в жилых зонах.

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