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Царьград

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СК России начал проверку массового отравления в Таганроге

СК России начал проверку массового отравления в Таганроге

В Таганроге проводится проверка из-за отравления, связанного с продукцией кулинарного цеха "Васаби". Следственное управление и Роспотребнадзор инициировали расследования после того, как пострадавшие обратились в больницы с признаками кишечной инфекции.

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