СК России начал проверку массового отравления в Таганроге

В Таганроге проводится проверка из-за отравления, связанного с продукцией кулинарного цеха "Васаби". Следственное управление и Роспотребнадзор инициировали расследования после того, как пострадавшие обратились в больницы с признаками кишечной инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Александр Лазутки...
- Сухопутный коридо...
- Латвия тихо стала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым