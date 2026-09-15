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Флик о финале ЛЧ-2029 на «Камп Ноу»: «Я буду там 100%, либо как тренер «Барселоны», либо как болельщик»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на новость, что « Камп Ноу » примет финал Лиги чемпионов сезона-2028/29.

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