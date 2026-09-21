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Костин из ВТБ стал Героем Труда России

Костин из ВТБ стал Героем Труда России

Президент РФ Владимир Путин отметил особые заслуги главы ВТБ Андрея Костина перед государством, его вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю трудовую деятельность.

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