В «Лосином Острове» 26 сентября состоится бесплатный фестиваль «Эко-Москва»

В субботу, 26 сентября, в «Лосином Острове» пройдет фестиваль «Эко-Москва»: экскурсии по трем маршрутам парка, квесты и мастер-классы для детей и взрослых, лекции об экологии и вечерний концерт классической музыки с виолончелистом Борисом Андриановым.
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