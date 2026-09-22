Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

439 подписчиков

В «Лосином Острове» 26 сентября состоится бесплатный фестиваль «Эко-Москва»

В «Лосином Острове» 26 сентября состоится бесплатный фестиваль «Эко-Москва»

В субботу, 26 сентября, в «Лосином Острове» пройдет фестиваль «Эко-Москва»: экскурсии по трем маршрутам парка, квесты и мастер-классы для детей и взрослых, лекции об экологии и вечерний концерт классической музыки с виолончелистом Борисом Андриановым.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым