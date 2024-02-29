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Военное обозрение

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Постоянно рассказывавший о подготовке к контрнаступлению ВСУ глава ГУР Украины заявил, что оно потерпело неудачу из-за получения данных Россией

Постоянно рассказывавший о подготовке к контрнаступлению ВСУ глава ГУР Украины заявил, что оно потерпело неудачу из-за получения данных Россией

Сам же заявлял о подготовке «контрнаступа» практически ежедневно.

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