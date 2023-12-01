Транспортная полиция Южного Урала предъявила обвинение гражданину, 17 лет назад объявленному в розыск за хищение железнодорожного имущества

Следователи Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте предъявили обвинение местному ранее не судимому 55-летнему жителю, который, по предварительным данным, в период с 2003 по 2006 год в составе группы похищал материальные ценности с железнодорожных предприятий Челябинска и Кургана.
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