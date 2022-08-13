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Зона боевых действий на Украине может быть расширена из‑за накачки ВСУ оружием с Запада

Зона боевых действий на Украине может быть расширена из‑за накачки ВСУ оружием с Запада

РИАМО - 13 авг. Поставки Украине дальнобойных систем вооружений от западных стран могут привести к расширению географических задач спецоперации РФ в соседнем государстве, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

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