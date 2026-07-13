Синоптик Тишковец: 30-градусная жара ожидается в Москве в выходные

В Москве в предстоящие выходные ожидается жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии