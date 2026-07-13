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МОСИНФОРМ

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Синоптик Тишковец: 30-градусная жара ожидается в Москве в выходные

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара ожидается в Москве в выходные

В Москве в предстоящие выходные ожидается жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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