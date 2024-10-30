Сила Украины в готовности проводить тотальную мобилизацию населения

Российско-украинский конфликт, в горячей фазе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО), длится вот уже третий год, и какого-либо просвета в тупике позиционных боевых действий, к которым он в итоге свелся, в ближайшей перспективе не просматривается.
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