Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником. Учитель играет важную роль в жизни каждого человека! Это не профессия, это призвание! Вы передаёте знания, помогаете раскрыть способности и таланты.
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