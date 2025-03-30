В доме левого активиста обнаружен крупный арсенал оружия

По информации из израильских правоохранительных источников, в доме активиста левого движения протеста, ранее задержанного за нападение на сотрудницу пограничной полиции (МАГАВ), был обнаружен значительный арсенал оружия и боеприпасов .
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