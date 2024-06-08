В мероприятиях ПМЭФ-2024 приняли участие свыше 21 тыс. участников из 139 стран

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков сообщил, что в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поучаствовали свыше 21 тысячи человек из 139 стран.
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