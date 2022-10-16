Пресса США: Российская зенитная система С-300В4 побила рекорд дальности, поразив в бою два украинских самолёта

Российские ПВО побили рекорд дальности по поражению воздушной цели в бою, сбив пару украинских самолетов на дальности более 200 км после удара по Белгороду.
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