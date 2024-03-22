Зачем в Венеции людей бросали людей прямо в канализацию

По мостам Венеции сегодня ходят тысячи туристов каждый день, однако были времена, когда было лучше держаться от них подальше — в течение примерно стал лет в течение осени и зимы на этих узких скольких мостах устраивались рьяные драки — да не просто один на один, а целой толпой против другой такой же толпы.