Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят: Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин

Соревнования пройдут с 29 января по 2 февраля. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 Таллин, Эстония Расписание трансляций 29 января, среда Пары, короткая программа 14:00 Женщины, короткая программа 18:00 30 января, четверг Мужчины, короткая программа 14:00 Пары, произвольная программа 20:00 31 января, пятница Танцы на льду, ритм-танец 13:30 Женщины, произвольная программа 19:00 1 февраля, суббота Танцы на льду, произвольный танец 14:00 Мужчины, произвольная программа 19:00 2 февраля, воскресенье 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.