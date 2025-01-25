НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Прямо на корте? 😀Медведев – болель...
  • Вера Роднова
    Губерниева идиота давно надо было выгнать с комментаторов          большой рост не значит,что умный.Дмитрий Губерниев...
  • Mikhail Stepanov
    Обезьяну зарядили борщом?Свитолина о том, ...

Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят: Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин

Соревнования пройдут с 29 января по 2 февраля. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025 Таллин, Эстония Расписание трансляций 29 января, среда Пары, короткая программа 14:00 Женщины, короткая программа 18:00 30 января, четверг Мужчины, короткая программа 14:00 Пары, произвольная программа 20:00 31 января, пятница Танцы на льду, ритм-танец 13:30 Женщины, произвольная программа 19:00 1 февраля, суббота Танцы на льду, произвольный танец 14:00 Мужчины, произвольная программа 19:00 2 февраля, воскресенье 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх