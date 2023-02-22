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Спецназ ВС РФ уничтожил внедорожник Humvee с иностранными наемниками в ДНР

Спецназ ВС РФ уничтожил внедорожник Humvee с иностранными наемниками в ДНР

Российские войска продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что спецназ ВС РФ уничтожил американский броневик Humvee с иностранными наемниками внутри на территории Донецкой Народной Республики.

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