Спецназ ВС РФ уничтожил внедорожник Humvee с иностранными наемниками в ДНР

Российские войска продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что спецназ ВС РФ уничтожил американский броневик Humvee с иностранными наемниками внутри на территории Донецкой Народной Республики.
Российские войска продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что спецназ ВС РФ уничтожил американский броневик Humvee с иностранными наемниками внутри на территории Донецкой Народной Республики.
Свежие комментарии