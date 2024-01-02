Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    ну так прилетит и по сикорскомуМИД Польши призва...
  • Nikolay Zakharov
    А кто мешает заткнуть рот дипломату Сикорскому,что у нас нелегалов уже нет?МИД Польши призва...
  • Александр
    Автору бы историей заняться.О средневековье не знает ничего.Борьба проектов Р...

10 из 10: Залужный сообщил сбитии всех российских «Кинжалов»

10 из 10: Залужный сообщил сбитии всех российских «Кинжалов»

Утром 2 января 2024 года ВС РФ повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, аналогично наблюдавшейся 29 декабря 2023 года, причем, украинская ПВО сбила все российские гиперзвуковые ракеты и БПЛА-камикадзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Андрей Сим
Бряхня. Залужного слушать - себя не уважать. Он уже включился в борьбу против зеленого, поэтому врет как дышит.
Ответить
1 д.
СА
Сергей Андросов
Жопой сбивал, или банками с огурцами? Дебил, теперь понятно, что за вояки хохлы, имбицилы сплошные. Бывший прапорщик, наверно, звёздочки фломастером обвел- генералом стал.
Ответить
20 час.
Ю
Юрий
Залупный наверное залупой своей сбивал😂
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх