Утром 2 января 2024 года ВС РФ повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, аналогично наблюдавшейся 29 декабря 2023 года, причем, украинская ПВО сбила все российские гиперзвуковые ракеты и БПЛА-камикадзе.
10 из 10: Залужный сообщил сбитии всех российских «Кинжалов»
Комментарии
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АС
Андрей Сим
Бряхня. Залужного слушать - себя не уважать. Он уже включился в борьбу против зеленого, поэтому врет как дышит.
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1 д.
СА
Сергей Андросов
Жопой сбивал, или банками с огурцами? Дебил, теперь понятно, что за вояки хохлы, имбицилы сплошные. Бывший прапорщик, наверно, звёздочки фломастером обвел- генералом стал.
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20 час.
Ю
Юрий
Залупный наверное залупой своей сбивал😂
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5 час.
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