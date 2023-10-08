План Байдена по крупнейшей в истории помощи Украине

Telegraph: Байден попросит для Украины крупнейший пакет помощи на $100 млрд Байден может попросить конгресс утвердить крупнейший пакет помощи в $100 млрд, который будет предназначаться для Украины на год — до следующих выборов президента США.
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