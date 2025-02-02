С поздравительной речью перед участникам митинга выступили глава муниципального района Н. С. Моисеев, Председатель Новоаннинской районной Думы Ю.
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С поздравительной речью перед участникам митинга выступили глава муниципального района Н. С. Моисеев, Председатель Новоаннинской районной Думы Ю.