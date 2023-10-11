Эксперт рассказал о плюсах и минусах статуса банкрота

Статус банкрота ведет за собой череду положительных и отрицательных последствий. Об этом 11 октября «Известиям» сообщил основатель юридической компании «Да!Банкрот», кандидат экономических наук Илья Коптяев.
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