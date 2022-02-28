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Золотая рыбка на посылках: Роспотребнадзор жаждет власти над интернет-торговлей 

Золотая рыбка на посылках: Роспотребнадзор жаждет власти над интернет-торговлей 

И, судя по всему, ради достижения такой цели, чиновники данной службы готовы ввести в заблуждение само Правительство! Иван Петровский Настоящие баталии развернулись в чиновничьих кабинетах за то, кто скажет последнее слово по вопросу свободной торговли пищевыми продуктами в Интернете.

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