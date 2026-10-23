Iowa Lt. Gov. candidate Derek Wulf (R), who is 45 years old with a wife and two children, is being sued by his parents for $275,000 in unpaid rent, the Des Moines Register reports.
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