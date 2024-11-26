На Смоленщине предприятие по выпуску устройств для обеззараживания расширило производство

Василий Анохин: «Реализация проекта позволила предприятию почти вдвое увеличить объем выпускаемой продукции – с 800 до 1500 изделий в месяц, а также создать новые высокооплачиваемые рабочие места» «Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления» почти вдвое увеличило объём выпускаемых устройств для обеззараживания и термостатического оборудования.