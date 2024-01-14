Что предложить трудному клиенту, если он отказывается от сотрудничества?

Со сложными клиентами знаком каждый фрилансер. У одного никогда нет технического задания и львиная доля времени уходит на выуживание нужной информации, с другим просто общий язык трудно найти, третий считает себя профессионалом, у которого нет времени, чтобы сделать эту работу.
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