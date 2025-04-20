Только 58% жителей Забайкалья обеспечены качественной питьевой водой

Роспотребнадзор подвёл итоги реализации федерального проекта «Чистая вода» за 2024 год: питьевая вода, отвечающая нормативам, доступна лишь для 58,1% жителей региона, хотя по нацпроекту предполагалось достичь 62,6%.
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