Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Запрещено все грибы ягоды рыбалка ещё налоги запретилиСматываем удочки:...
  • Eduard
    Заняться нечем? Они надоели с бтикетками для сигаетникто курить не бросил!Вывески с упомина...
  • Ирина Котова
    Ему давно было не место в рук- стве, почему его так долго держали там, это вопрос к губеруМинистр, назвавши...

Только 58% жителей Забайкалья обеспечены качественной питьевой водой

Только 58% жителей Забайкалья обеспечены качественной питьевой водой

Роспотребнадзор подвёл итоги реализации федерального проекта «Чистая вода» за 2024 год: питьевая вода, отвечающая нормативам, доступна лишь для 58,1% жителей региона, хотя по нацпроекту предполагалось достичь 62,6%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх