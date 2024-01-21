Главная Страна Приходько Александр Опубликована вчера в 19:06 Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум “Родные-Любимые Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в Всероссийском семейном форуме “Родные-Любимые”, который стал первым официальным событием Года семьи в России.