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Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые

Главная Страна Приходько Александр Опубликована вчера в 19:06 Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум “Родные-Любимые Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в Всероссийском семейном форуме “Родные-Любимые”, который стал первым официальным событием Года семьи в России.

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