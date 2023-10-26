Макгрегор: в США готовятся к нападению на Иран

Сенаторы Линдси Грэм и Джозеф Либерман подталкивают администрацию Байдена к нападению на Иран, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщивший об этом 26 октября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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