Новое поколение Audi A5 пришло на смену семейству A4[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Появившаяся 30 лет назад гамма автомобилей Audi A4 уже не будет прежней, ведь по новому плану четные серии Audi должны стать электромобилями.
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