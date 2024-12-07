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Как бороться с бессонницей: 7 эффективных методов

Как бороться с бессонницей: 7 эффективных методов

Считать овечек, перебирать в голове планы на день и прокручивать события минувших лет, задаваться вопросами на тему бытия – всё это и многое другое весьма распространённое занятие по ночам, когда не спится.

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