Как бороться с бессонницей: 7 эффективных методов

Считать овечек, перебирать в голове планы на день и прокручивать события минувших лет, задаваться вопросами на тему бытия – всё это и многое другое весьма распространённое занятие по ночам, когда не спится.
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