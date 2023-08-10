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Счет пошел на часы: Зеленский объявил срочный сбор

Счет пошел на часы: Зеленский объявил срочный сбор

Украинский инсайдер назвал причины экстренного сбора у Зеленского.  Об этом пишет Царьград. Он заявил, что у президента Украины настоящая паника, так как русские войска разносят ВСУ на разных участках фронта.

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Комментарии
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Нина Бакалина
👍👍👍👍  Сакральное  значение  с    Киева  снято,  нужно   врезать  именно     сейчас  по  Банковской  !!! срочно  врезать !!!
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9 час.
59
Зато вошел в историю. Убил хохлоскотопидоробыдлячье образование!
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6 час.
59
Я же говорил, приду...
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6 час.

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