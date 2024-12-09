Бастрыкин: экс-сотрудники МВД легализовали ₽5 млрд через конвертацию в фиаты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании в отношении бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые обвиняются во взяточничестве на сумму около 5 млрд рублей.
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