В Босфорском проливе остановилось движение судов из-за поломки сухогруза

В Босфорском проливе сломавшийся сухогруз заблокировал движение судов в обоих направлениях. Как сообщает турецкое управление береговой охраны в сети микроблогов Twitter, сухогруз, направлявшийся в Румынию, из-за неисправности остановился в районе моста Султана Селима Явуза.