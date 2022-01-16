В Босфорском проливе остановилось движение судов из-за поломки сухогруза

В Босфорском проливе сломавшийся сухогруз заблокировал движение судов в обоих направлениях. Как сообщает турецкое управление береговой охраны в сети микроблогов Twitter, сухогруз, направлявшийся в Румынию, из-за неисправности остановился в районе моста Султана Селима Явуза.
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