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В Босфорском проливе остановилось движение судов из-за поломки сухогруза

В Босфорском проливе остановилось движение судов из-за поломки сухогруза

В Босфорском проливе сломавшийся сухогруз заблокировал движение судов в обоих направлениях. Как сообщает турецкое управление береговой охраны в сети микроблогов Twitter, сухогруз, направлявшийся в Румынию, из-за неисправности остановился в районе моста Султана Селима Явуза.

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