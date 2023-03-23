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«Кто дал ей право оскорблять?»: российские пользователи поставили Земфиру на место

«Кто дал ей право оскорблять?»: российские пользователи поставили Земфиру на место

Российские пользователи поставили певицу Земфиру (включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) на место.

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