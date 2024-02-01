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Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, но генералы отказались признать решение

Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, но генералы отказались признать решение

Президент Украины Владимир Зеленский планировал уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но возможные преемники главкома украинской армии - глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский - отказались от должности.

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