Обновлены тарифы на электроэнергию для населения ▫️Для горожан, использующих газовые плиты, тариф на электроэнергию увеличится на 74 копейки за кВт.
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Обновлены тарифы на электроэнергию для населения ▫️Для горожан, использующих газовые плиты, тариф на электроэнергию увеличится на 74 копейки за кВт.