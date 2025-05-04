Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Он никогда другую политику и не исповедовал... ОДНА  КОНЮШНЯ...Аналитик заявил о...
  • Евгений Рудаков
    Дурдом... Что о Путине, что о Клячко, что... Ну, да, о нас.. Евг. Р-Р.Новости про Путина
  • Авас Анекак
    всех леберастов повеситьИгра престолов по...

Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках СВО

Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках СВО

Применять ядерное оружие в рамках специальной военной операции (СВО) не было необходимости. Так об использовании этого типа вооружения высказался президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы российского лидера с Зарубиным опубликованы в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх