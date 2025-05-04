Путин порассуждал о применении ядерного оружия в рамках СВО

Применять ядерное оружие в рамках специальной военной операции (СВО) не было необходимости. Так об использовании этого типа вооружения высказался президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры беседы российского лидера с Зарубиным опубликованы в Telegram.