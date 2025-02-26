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Царьград

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Русские войска освободили Кондрашовку и Радьковку у Купянска

Русские войска освободили Кондрашовку и Радьковку у Купянска

Русские войска начали бои за освобождение сел Кондрашовка и Радьковка у Купянска в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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Комментарии
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Амара Карпова
ЛУЧШИЕ РЕБЯТА👍😎❤️👊🙏
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22 час.
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