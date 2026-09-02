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Сергей Безруков, Софья Эрнст, Анна Снаткина, Александра Ребенок посетили открытие театрального сезона

Сергей Безруков, Софья Эрнст, Анна Снаткина, Александра Ребенок посетили открытие театрального сезона

Столичные театры МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького открыли 129-й сезон, и в торжествах по этому поводу приняли участие актёры, служащие в них.

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