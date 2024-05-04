Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Алиса Майская
    Они этого своего добились по всей Европе и у себя дома.Что делать с инфа...
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    А пограмотнее можно писать? Может быть, тогда и овощи будут похожи на самих себя и перестанут загибаться от стыла?Овощи и фрукты, н...
  • Валерий Вадимов
    доклад даллеса от 1946 года по отуплению народа ссср,воспевания низменных страстей и потребительское отношение ко все...Что делать с инфа...

Что делать с инфантилизмом?

Что делать с инфантилизмом?

Что определяет взрослость? Эмоциональная зрелость, самоконтроль, отсутствие импульсивности и рефлексии, желание строить устойчивые отношения.

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Комментарии
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Галина глушкова
Инфантилизм внедряет в психику поколения политика государства, идеология и умышленное отупление наших детей посредством телевизионных программ, школьных программ, и навязывание малограммотных и заведомо вредоносных программ в общем развитии русских детей!
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11 час.
Валерий Вадимов
доклад даллеса от 1946 года по отуплению народа ссср,воспевания низменных страстей и потребительское отношение ко всему и вся...и да-рни своего добились...
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8 час.
АМ
Алиса Майская
Они этого своего добились по всей Европе и у себя дома.
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5 час.

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