Что определяет взрослость? Эмоциональная зрелость, самоконтроль, отсутствие импульсивности и рефлексии, желание строить устойчивые отношения.
Что делать с инфантилизмом?
Комментарии
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Галина глушкова
Инфантилизм внедряет в психику поколения политика государства, идеология и умышленное отупление наших детей посредством телевизионных программ, школьных программ, и навязывание малограммотных и заведомо вредоносных программ в общем развитии русских детей!
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11 час.
Валерий Вадимов
доклад даллеса от 1946 года по отуплению народа ссср,воспевания низменных страстей и потребительское отношение ко всему и вся...и да-рни своего добились...
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8 час.
АМ
Алиса Майская
Они этого своего добились по всей Европе и у себя дома.
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5 час.
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