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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Отец хотел, чтобы я пошел в летчики, а я стал хоккеистом – он был резко против. Когда я в 15 лет принес домой первую зарплату, все встало на свои места»

Президент Федерации хоккея России ( ФХР ) и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, что его отец был против хоккейной карьеры.

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