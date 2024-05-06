Пункты отбора на контрактную службу Татарстана будут работать круглосуточно в майские праздники

В период майских праздников, с 9 по 12 мая, центр «Батыр» приостановит свою работу, однако на территории учреждения будет находиться инструктор, который сможет оказать консультационную поддержку посетителям по вопросам заключения контракта с Министерством обороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии