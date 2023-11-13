В России могут запретить продавать алкоголь в фастфуде

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в предприятиях быстрого обслуживания, кафетериях, кофейнях, закусочных, столовых и в магазинах кулинарии.
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