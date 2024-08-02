Гладков: двое жителей Белгородской области ранены в результате атаки дронов ВСУ

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе в пятницу, 2 августа, нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей.
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