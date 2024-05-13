13 мая по народному календарю отмечается день Якова Теплого. В этот день люди прекращали всякое сватовство, так как месяц считали неподходящим для укрепления союза.
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13 мая по народному календарю отмечается день Якова Теплого. В этот день люди прекращали всякое сватовство, так как месяц считали неподходящим для укрепления союза.