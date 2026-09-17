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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Глава управы Алексеевского района провёл встречу с жителями

В Алексеевском районе состоялась рабочая встреча главы управы Роберто Леонова с активными жителями. В мероприятии также приняли участие глава администрации муниципального округа Алексеевский Игорь Страхов, муниципальные депутаты Артём Гуцалюк и Роман Алексеев, а также общественный инспектор СВАО Владислав Гусев.

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