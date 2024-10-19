Глава СК лично курирует проверку бизнеса нелегальных мигрантов на Кировском рынке в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль процессуальную проверку, связанную с жалобой жительницы Самары на незаконное предпринимательство иностранных граждан на Кировском рынке города.
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