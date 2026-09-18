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Ликсутов сообщил, что на севере Москвы возводят ДК по программе МПТ

Ликсутов сообщил, что на севере Москвы возводят ДК по программе МПТ

В рамках программ стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) и программы комплексного развития территорий (КРТ) на севере столицы строится деловой комплекс «ЛАВИН» .

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